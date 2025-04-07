В Московской области инспектируют участки леса у железной дороги

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесная охрана проверяет в Подмосковье участки леса, прилегающие к железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С наступлением весны пожарная обстановка в регионе становится напряжённой. Для безопасности движения железнодорожного транспорта лесная охрана регионального Комлесхоза и специалисты МЖД проводят проверку 568 мест прилегания полосы отвода Московской железной дороги к лесам. Суммарная протяжённость таких участков – около 1,2 км», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.Как пояснили в ведомстве, полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.
На проходящих через леса участках железнодорожных путей в пожароопасный сезон не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей поездов.
Запрещается также выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост и другие горючие материалы, оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что пожароопасный период в Подмосковье в этом году начался раньше обычного – 20 марта.
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Лора Луганская