В Раменском округе построили сервисный центр для грузовиков
Строительство сервисного центра для крупного и малотоннажного грузового транспорта завершили в селе Михайловская Слобода Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Центр расположен на Шоссейной улице — дублёре Новорязанского шоссе. В год здесь смогут ппринять около 46 тысяч машин.
«Специалисты регионального Главгосстройнадзора провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации», — говорится в сообщении.В состав двухэтажного здания сервисного центра входят мастерские, шиномонтаж, автомойка и магазин автотоваров. За 12-часовую смену техники смогут обслужить 126 автомобилей, а на мойке — 144 машины.