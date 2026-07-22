В Раменском округе построили сервисный центр для грузовиков

22 июля 2026, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство сервисного центра для крупного и малотоннажного грузового транспорта завершили в селе Михайловская Слобода Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Центр расположен на Шоссейной улице — дублёре Новорязанского шоссе. В год здесь смогут ппринять около 46 тысяч машин.





«Специалисты регионального Главгосстройнадзора провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации», — говорится в сообщении.