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В Раменском округе построили сервисный центр для грузовиков

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство сервисного центра для крупного и малотоннажного грузового транспорта завершили в селе Михайловская Слобода Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Центр расположен на Шоссейной улице — дублёре Новорязанского шоссе. В год здесь смогут ппринять около 46 тысяч машин.

«Специалисты регионального Главгосстройнадзора провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации», — говорится в сообщении.
В состав двухэтажного здания сервисного центра входят мастерские, шиномонтаж, автомойка и магазин автотоваров. За 12-часовую смену техники смогут обслужить 126 автомобилей, а на мойке — 144 машины.
Лев Каштанов

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