На экологических акциях в пяти городах Подмосковья собрали 80 кубометров отходов

22 июля 2026, 12:56

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 80 кубометров отходов сдали на переработку в ходе экологических акций, которые прошли в пяти городах Московской области — Королёве, Щёлкове, Быкове, Раменском и Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Всё собранное вторсырьё передали в экоцентр «Приёмочная №1», расположенный в округе Королёв.





«В Пушкине на переработку сдали 26 кубометров отходов, в Щёлкове — 20 кубометров, в Быкове — 16 кубометров, в Раменском — 15 кубометров, а в Королёве — два кубометра», — уточнили в министерстве.