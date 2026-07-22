В Рузе 5 августа проведут День донора

22 июля 2026, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акцию по сдаче донорской крови проведут в приёмном отделении стационара Рузской больницы 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Принять участие в Дне донора смогут все желающие в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 килограммов без медицинских противопоказаний.





«Мы очень рады, что Дни донора в Рузской больнице стали доброй традицией и проходят на постоянной основе. С каждой акцией мы видим всё больший интерес и получаем много положительных откликов. Мы искренне благодарны каждому донору за его неравнодушие», — сказал главврач медучреждения Антон Бондарев.