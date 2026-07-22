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В Рузе 5 августа проведут День донора

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акцию по сдаче донорской крови проведут в приёмном отделении стационара Рузской больницы 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Принять участие в Дне донора смогут все желающие в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 килограммов без медицинских противопоказаний.

«Мы очень рады, что Дни донора в Рузской больнице стали доброй традицией и проходят на постоянной основе. С каждой акцией мы видим всё больший интерес и получаем много положительных откликов. Мы искренне благодарны каждому донору за его неравнодушие», — сказал главврач медучреждения Антон Бондарев.
Акция будет проходить с 9:00 до 13:00. За несколько дней до донации рекомендуется отказаться от алкоголя и жирной и острой пищи, а утром в день сдачи крови желательно съесть лёгкий завтрак.
Лев Каштанов

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