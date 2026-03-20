В Домодедовской больнице спасли пациента с затромбированной мозговой артерией

60-летнего мужчину с тяжёлым ишемическим инсультом спасли врачи Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент поступил с сильным головокружением, у него была нарушена речь и двигательная функция. Обследование показало, что причиной этого стал тромбоз базиллярной артерии, которая поставляет кровь в важные части мозга.





«При инсульте действует правило «золотого часа» — если оказать больному помощь в течение первых четырёх часов после сосудистой катастрофы, то её последствия будут минимальными. Нам это удалось: пациенту немедленно провели малоинвазивную операцию по удалению тромба — тромбоаспирацию — с помощью современного ангиографа», — прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Леонид Гинзбург.