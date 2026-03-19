В Коломне врачи спасли зрение мужчине с керамическим осколком в глазу

19 марта 2026, 13:15

26-летнему мужчине с проникающей раной правого глаза спасли зрение офтальмологи Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Травму пациент получил во время гравировальных работ: ему в глаз отлетел осколок керамического диска и повредил роговицу и хрусталик.





«Было принято решение удалить повреждённый хрусталик и поставить вместо него искусственный. В ходе операции в слоях хрусталика нашли инородное тело, и ставшее причиной травмы, — плоский осколок размером один миллиметр. Его убрали вместе с хрусталиком», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Коломенской больницы Александр Крылов.