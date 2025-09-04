Достижения.рф

Дополнительный корпус Внуковской школы на 350 мест откроют в следующем году

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В Дмитровском муниципальном округе возводят дополнительный корпус Внуковской школы на 350 мест. Строительную площадку посетил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов, сообщили в пресс-службе администрации.



Новая пристройка будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. В здании разместят собственный пищеблок с большой столовой, современные спортивный и актовый залы. Особое внимание уделят соединению нового корпуса с основным зданием школы тёплым переходом. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские игровые площадки, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Планируемый срок открытия нового корпуса – следующий год.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

«Пристройка на 350 мест к Внуковской школе – не просто новый корпус, а современное образовательное пространство, которое создаст комфортные условия для обучения школьников и работы педагогов. Держу этот важный проект на особом контроле», – заверил Шувалов.
Он напомнил подрядчику о необходимости высокого качества строительных работ.

Шувалов выступил с инициативой художественного оформления внутренних стен пристройки. К созданию росписей на тему истории Дмитровского края он предложил привлечь молодого, но уже известного художника-монументалиста Алексея Шилова. Начальник управления образования Татьяна Малинникова поддержала это предложение.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0