Дополнительный корпус Внуковской школы на 350 мест откроют в следующем году
В Дмитровском муниципальном округе возводят дополнительный корпус Внуковской школы на 350 мест. Строительную площадку посетил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов, сообщили в пресс-службе администрации.
Новая пристройка будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. В здании разместят собственный пищеблок с большой столовой, современные спортивный и актовый залы. Особое внимание уделят соединению нового корпуса с основным зданием школы тёплым переходом. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские игровые площадки, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.
Планируемый срок открытия нового корпуса – следующий год.
«Пристройка на 350 мест к Внуковской школе – не просто новый корпус, а современное образовательное пространство, которое создаст комфортные условия для обучения школьников и работы педагогов. Держу этот важный проект на особом контроле», – заверил Шувалов.Он напомнил подрядчику о необходимости высокого качества строительных работ.
Шувалов выступил с инициативой художественного оформления внутренних стен пристройки. К созданию росписей на тему истории Дмитровского края он предложил привлечь молодого, но уже известного художника-монументалиста Алексея Шилова. Начальник управления образования Татьяна Малинникова поддержала это предложение.