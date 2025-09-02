Руководство Дмитровского округа обсудило с жителями проблемы ЖКХ и соцподдержки
В школе №9 города Дмитрова прошла очередная встреча в формате выездной администрации Дмитровского муниципального округа с жителями. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Такой формат показывает свою эффективность, позволяя в режиме прямого диалога оперативно реагировать на запросы граждан и вместе решать актуальные вопросы. Во встрече участвовали врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители ключевых служб, депутаты и представители фонда «Защитники Отечества», – сообщили в пресс-службе.В центре внимания были проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки. Обсуждали содержание жилого фонда и придомовых территорий. Рассмотрена ситуация в жилом комплексе «Пятиречье» в Целееве. По поручению Шувалова там помогут организовать электронное голосование по выбору управляющей компании, решат вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения. Кроме того, поручено рассмотреть возможность ремонта санузлов в доме на ул. Бусалова в Яхроме и включить в план благоустройства на будущий год строительство тротуара на ул. Маркова в Дмитрове.
Помимо этого, рассмотрена возможность улучшения жилищных условий для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе для многодетной семьи, проживающей в малометражном помещении, и одинокой бабушки, воспитывающей внука с инвалидностью. Этим семьям окажут содействие и поддержке.
«Главная цель таких встреч – быть ближе к людям, слышать их вопросы и оперативно включаться в решение. Мы видим высокую вовлечённость жителей и благодарны за конструктивный диалог. Каждое обращение взято в работу, все поручения будут отработаны», – пообещал Шувалов.Администрация Дмитровского муниципального округа намерена и дальше продолжать практику проведения выездных администраций.