В Дмитрове меняют трубы, ремонтируют котлы и строят объекты теплоснабжения

02 сентября 2025, 19:59

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





В округе при поддержке губернатора Андрея Воробьёва продолжаются работы по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». До начала отопительного сезона будет заменено более 10 км труб, отремонтировано пять котлов, возведено две котельных и ЦТП.



Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В большом дворе домов №14, 15 и 17 готовят основание для строительства центрального теплового пункта. Он нужен активно растущему микрорайону, чтобы у всех жителей были стабильное тепло и горячая вода. Шувалов поблагодарил подрядную организацию за ответственный подход к работам.

«Модернизация системы теплоснабжения округа позволит сделать подачу тепла и горячей воды абонентам более стабильными и качественными. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Результат того стоит. Мы создаём надёжную систему теплоснабжения и стараемся сделать наш округ ещё более комфортным», – подчеркнул врип главы.