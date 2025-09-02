В Дмитрове меняют трубы, ремонтируют котлы и строят объекты теплоснабжения
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В округе при поддержке губернатора Андрея Воробьёва продолжаются работы по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». До начала отопительного сезона будет заменено более 10 км труб, отремонтировано пять котлов, возведено две котельных и ЦТП.
В большом дворе домов №14, 15 и 17 готовят основание для строительства центрального теплового пункта. Он нужен активно растущему микрорайону, чтобы у всех жителей были стабильное тепло и горячая вода. Шувалов поблагодарил подрядную организацию за ответственный подход к работам.
«Модернизация системы теплоснабжения округа позволит сделать подачу тепла и горячей воды абонентам более стабильными и качественными. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Результат того стоит. Мы создаём надёжную систему теплоснабжения и стараемся сделать наш округ ещё более комфортным», – подчеркнул врип главы.В микрорайоне Внуковский идёт реконструкция участка теплосети от котельной до теплового пункта у дома №12. Протяжённость участка – 1,3 тыс. м.
Представитель подрядчика доложил Шувалову, что специалисты приступили к работам в конце июня. Уже проложено около 200 м трубопровода, заканчивается подземный этап. Дальше трубопровод будут прокладывать наземным способом. Проведение работ не скажется на подаче тепла в дома жителей микрорайона Внуковский.