Дополнительную регистрацию на забег «Зарайский бизон» откроют 1 июня

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье 21 июня состоится экстремальный забег «Зарайский бизон». В седьмой раз спортсмены со всей страны выйдут на старт у стен Зарайского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Дополнительная регистрация на забег откроется 1 июня на сайте.
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«В этом году для участников подготовили три категории соревнований: экстремальный забег на 7 км; зарайский трейл на 10 км и забег с питомцем «След в след» на 2 км», – говорится в сообщении.Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году соревнования привлекли более 1,2 тыс. участников.
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Лора Луганская