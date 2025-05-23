Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей Всероссийских соревнований по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге. Команда региона взяла три золотые, серебряную и бронзовую награды, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Триумфатором турнира стала Елизавета Кузина, завоевавшая золото в трёх дисциплинах: прыжки с метрового и трёхметрового трамплинов среди женщин, а также в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре со спортсменкой из Свердловской области», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебро заработал Владислав Качанов, который в паре с представителем Санкт-Петербурга занял второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди мужчин.
Бронзовую медаль команде Московской области принесла Виктория Казанцева, занявшая третью ступень пьедестала в тандеме с петербурженкой в дисциплине «трамплин 3 м – синхронные прыжки».
Участниками соревнований стали более 170 спортсменов из девяти регионов России.
Читайте также:
Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду
Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир
Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»
Лора Луганская