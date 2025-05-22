Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная ветеранов спорта Московской области заняла первое место в командном зачёте XI международной Спартакиады. Соревнования проходили в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Участники состязались в семи видах спорта. Первое место в соревнованиях по шахматам у мужчин занял Аркадий Вуль из Мытищ. У женщин Татьяна Богумил из Реутова заняла второе место. В турнире по шашкам победу праздновала Наталья Колесникова из Электростали. В настольном теннисе не было равных представительнице Дубны Инне Тихомировой. Её земляк Александр Калошин стал вторым. Также серебро завоевал бильярдист из Красногорска Александр Демакин», – говорится в сообщении.Соревнования среди ветеранов организаций физической культуры и спорта были посвящены Дню независимости Белоруссии и проходили в Новополоцке Витебской области.
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Лора Луганская