Волонтёры Жуковского снова помогли убрать снег коммунальщикам города
«Волонтёры Подмосковья» из Жуковского во время сильного снегопада 19 февраля вышли на городские улицы и помогли коммунальщикам расчистить пешеходные дорожки, а также подъезды к остановкам на улицах Дугина и Гудкова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Кроме того, добровольцы вручную расчистили снег, оставшийся после уборки коммунальной техники.
«Несмотря на учебу и другие дела, наши ребята всегда откликаются, понимая, насколько их помощь сейчас важна горожанам. Ведь любой неочищенный пешеходных переход может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Зима в этом году выдалась очень снежной, и мы отлично понимаем, насколько непросто приходится нашим коммунальщикам. Поэтому стараемся всячески им помогать», – сказал координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в городском округе Жуковский Алексей Петришин.
В течении зимы местные добровольцы не раз приходили на помощь в уборке снега с тротуаров, пешеходных переходов и общественных пространств.