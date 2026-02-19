Волонтёры Жуковского снова помогли убрать снег коммунальщикам города

19 февраля 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

«Волонтёры Подмосковья» из Жуковского во время сильного снегопада 19 февраля вышли на городские улицы и помогли коммунальщикам расчистить пешеходные дорожки, а также подъезды к остановкам на улицах Дугина и Гудкова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Кроме того, добровольцы вручную расчистили снег, оставшийся после уборки коммунальной техники.

«Несмотря на учебу и другие дела, наши ребята всегда откликаются, понимая, насколько их помощь сейчас важна горожанам. Ведь любой неочищенный пешеходных переход может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Зима в этом году выдалась очень снежной, и мы отлично понимаем, насколько непросто приходится нашим коммунальщикам. Поэтому стараемся всячески им помогать», – сказал координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в городском округе Жуковский Алексей Петришин.