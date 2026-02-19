Заторы на подмосковных дорогах из-за снежного циклона достигли 10 баллов
Видео: пресс-служба Минтранса МО
Загруженность дорог Московского региона в четверг вечером на фоне мощного снежного циклона «Валли» достигла максимальных 10 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
«В связи с сильным снегопадом, ветром, гололедицей и снежными заносами Минтранс региона ещё раз напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров», – отметили в пресс-службе.Там напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП не следует оставаться в машине. Из соображений безопасности лучше уйти за пределы проезжей части, а затем позвонить по номеру 112.