«Умные» автомобили в Подмосковье начали выявлять снег и сосульки на крышах
В Московской области с начала года мобильные комплексы с искусственным интеллектом работают с новым функционалом. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
ИИ распознаёт такие сезонные нарушения, как снежные навалы, снег на дорогах и пешеходных зонах, лёд и снег на зданиях.
«Мы доработали алгоритмы наших «умных» автомобилей. Теперь они автоматически выявляют не только традиционные нарушения – граффити, несанкционированные навалы отходов, но и фиксируют нарушения, связанные со снегом и наледью на крышах МКД. ИИ в круглосуточном режиме выявляет дефекты и передаёт их в работу муниципалитетам или балансодержателям территорий. Только за январь было зафиксировано порядка 300 нарушений», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Установленные на автомобилях камеры анализируют обстановку в реальном времени. Новые алгоритмы позволяют фиксировать нерасчищенный снег на пешеходных и проезжих частях, сугробы и сосульки. Информация о нарушениях с координатами и фото поступает на единую цифровую платформу, которая формирует задания для коммунальщиков.
При этом система продолжает контролировать и круглогодичные нарушения – несанкционированные граффити и навалы бытовых отходов.