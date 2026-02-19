«Умные» автомобили в Подмосковье начали выявлять снег и сосульки на крышах

19 февраля 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с начала года мобильные комплексы с искусственным интеллектом работают с новым функционалом. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





ИИ распознаёт такие сезонные нарушения, как снежные навалы, снег на дорогах и пешеходных зонах, лёд и снег на зданиях.

«Мы доработали алгоритмы наших «умных» автомобилей. Теперь они автоматически выявляют не только традиционные нарушения – граффити, несанкционированные навалы отходов, но и фиксируют нарушения, связанные со снегом и наледью на крышах МКД. ИИ в круглосуточном режиме выявляет дефекты и передаёт их в работу муниципалитетам или балансодержателям территорий. Только за январь было зафиксировано порядка 300 нарушений», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.