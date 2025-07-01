Дороги и ЖКХ стали главными темами оперативного совещания в Павловском Посаде

01 июля 2025, 17:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В администрации Павлово-Посадского городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Ресурсоснабжающие организации отчитались о запуске котельной после планового ремонта, сообщили в пресс-службе администрации.





Сейчас также продолжаются работы на объектах, вошедших в государственную программу по ремонту и модернизации сетей тепло- и водоснабжения.

«Дорожники поделились приятными новостями. Мосавтодор начал установку на автодороге «Павловский Посад – Субботино – Электросталь» новых остановочных павильонов. Всего их будет построено три. Обсуждался и ремонт дорог. Начато фрезерование проезжей части на улице Свердлова. Завершается строительство тротуаров на улице Карповской, закончилось обустройство тротуара на улице Буденного в Электрогорске», – рассказали в пресс-службе.