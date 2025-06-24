В Павловском Посаде встретились боец СВО и написавший ему письмо мальчик

24 июня 2025, 18:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Военный из Электрогорска с позывным «Воевода» встретился с Мишей Филиным – мальчиком из Павловского Посада, письмо которого боец хранил, выполняя задачи в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Год назад жителю Электрогорска в зону боевых действий пришло письмо, ставшее для него настоящей поддержкой. Автор, мальчик Миша, написал несколько слов от чистого сердца. Эти строки оказались намного ценнее любой брони. Боец носил письмо у самого сердца, перечитывая в трудные моменты. Оно напоминало ему о родине и людях, которые ждут его. Такая поддержка оказалась неоценимой», – отметили в администрации.