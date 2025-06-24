В Павловском Посаде встретились боец СВО и написавший ему письмо мальчик
Военный из Электрогорска с позывным «Воевода» встретился с Мишей Филиным – мальчиком из Павловского Посада, письмо которого боец хранил, выполняя задачи в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Год назад жителю Электрогорска в зону боевых действий пришло письмо, ставшее для него настоящей поддержкой. Автор, мальчик Миша, написал несколько слов от чистого сердца. Эти строки оказались намного ценнее любой брони. Боец носил письмо у самого сердца, перечитывая в трудные моменты. Оно напоминало ему о родине и людях, которые ждут его. Такая поддержка оказалась неоценимой», – отметили в администрации.
«Воевода» прошёл через множество испытаний, и мальчик, письмо которого сопровождало его, встретились лично. Встреча прошла в дружеской атмосфере за чашкой чая. Боец поделился рассказами о службе и пообещал прийти к Мише в школу.
Как отметили в пресс-службе, семья Миши активно помогает военным. Например, бабушка Надежда Александровна вяжет носки и отправляет вместе с письмами поддержки на передовую.