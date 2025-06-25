В Павлово-Посадском округе стартовали выпускные вечера девятиклассников
В школах Павлово-Посадского городского округа началась пора выпускных вечеров. Сотни девятиклассников получат аттестаты об основном общем образовании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Желаем всем выпускникам удачи и веры в свои силы! Пусть каждый найдёт свой путь к успеху, а этот день навсегда останется в памяти светлым и радостным моментом», – напутствовал выпускников глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.Каждому школьнику предстоит решить, каким будет его следующий шаг. Одни продолжат учёбу 10 классе, другие начнут осваивать разные профессии в колледже. Лицеи и технические учебные заведения ждут новых учащихся.