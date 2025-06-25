Парки Павловского Посада на этой неделе пригласят гостей на яркие мероприятия
В парках Павлово-Посадского городского округа подготовили насыщенные и яркие события для жителей и гостей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Парк культуры и отдыха на ул. Кирова снова становится центром активности. 26 июня, в четверг, там можно будет всей семьёй сыграть в настольные игры. Начало – в 15:00. Площадка «На столах» соберёт юных любителей интеллектуальных развлечений. А в субботу в парке пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». С 9 утра можно будет пройти медицинские процедуры и консультации», – отметили в пресс-службе.
В воскресенье, 30 июня, парк пригласит отметить День молодёжи. Участников праздника ждут ярмарка, мастер-классы, концерты и выступление хэдлайнера – Кравца. Программа начнётся в 16:00 и завершится в 21:00.
В парке «Дубрава» 26 июня представление даст театральная студия «Большая сцена». Начало – в 19:00. 27 июня – концерт группы «Карась». Музыкальное шоу также стартует в 19 часов.
А 6 июля состоится фестиваль «Огонь любви и росы». Гости получат возможность стать участниками театрального действия – роли всё ещё распределяются.