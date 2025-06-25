Парки Павловского Посада на этой неделе пригласят гостей на яркие мероприятия

25 июня 2025, 12:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В парках Павлово-Посадского городского округа подготовили насыщенные и яркие события для жителей и гостей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Парк культуры и отдыха на ул. Кирова снова становится центром активности. 26 июня, в четверг, там можно будет всей семьёй сыграть в настольные игры. Начало – в 15:00. Площадка «На столах» соберёт юных любителей интеллектуальных развлечений. А в субботу в парке пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». С 9 утра можно будет пройти медицинские процедуры и консультации», – отметили в пресс-службе.