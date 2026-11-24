Снег в Балашихе убирают свыше 1300 человек и 230 единиц спецтехники
Коммунальные и дорожные службы Балашихи перевели в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Городские территории убирают более 1300 человек и 230 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
От снега очищают проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства. Дороги обрабатывают противогололёдными материалами.
«На дорогах и общественных территориях в уборке задействован 251 специалист – 72 дорожных рабочих и 179 дворников. Для расчистки улиц подготовлено 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин. За уборку придомовых территорий отвечают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников управляющих компаний. В их распоряжении – 185 единиц спецтехники», – рассказали в администрации.
Там обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности передвигаться на общественном транспорте.