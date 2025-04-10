Дороги Подмосковья дважды за сутки обработали от наледи

Около 1,4 тыс. остающихся долгое время недостроенными зданий и аварийных построек ликвидировали в Московской области в 2024 году, при этом более половины проблемных объектов достроили и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.