Дороги Подмосковья дважды за сутки обработали от наледи

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Два цикла уборки снега и противогололёдной обработки провели на дорогах Московской области за минувшие сутки, в работах было задействовано свыше 1.2 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Днём подмосковные дорожники убрали от снега и обработали от обледенения 22 тысяч километров дорог, а ночью — свыше 15 тысяч километров. Сейчас работы по обеспечению безопасного проезда в регионе продолжаются», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что при противоголёдной обработке особое внимание уделяется дорогам с наиболее интенсивным движением, а также потенциально опасным участкам: мостам, съездам и эстакадам.
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