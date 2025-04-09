По ЦКАД в Подмосковье торжественно запустили движение грузовиков-беспилотников

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По Центральной кольцевой дороге в Подмосковье стартовало движение беспилотных грузовиков. Старт дал замминистра транспорта России Валентин Иванов.
«Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. Поехали», – сказал на торжественной церемонии Иванов, слова которого приводит ТАСС.Церемония прошла на 53-м км ЦКАД близ села Софрино. По трассе поехали первые четыре машины: две фуры «КАМАЗ" под названием «Маяк-2» дочернего камазовского автоперевозчика NatCar, и две – компании Navio.
В мероприятии также участвовали замминистра транспорта Андрей Никитин, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, председатель правления госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко и другие представители отрасли.
Как напоминает агентство, впервые грузовые высокоавтоматизированные транспортные средства поехали по трассе М-11 «Нева». Это было в июне 2023 года. Ожидается, что в будущем году движение беспилотников запустят по трассе М-12 «Восток».
Сейчас к перевозкам допущено 67 подобных автомобилей. Планируется, что к концу текущего года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.
Читайте также:
На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов
На дорогах Подмосковья установят 1,9 тыс. катафотов
Специалисты провели свыше 31,5 тыс. проверок на автобусных маршрутах Подмосковья
Лора Луганская