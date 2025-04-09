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По ЦКАД в Подмосковье торжественно запустили движение грузовиков-беспилотников

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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По Центральной кольцевой дороге в Подмосковье стартовало движение беспилотных грузовиков. Старт дал замминистра транспорта России Валентин Иванов.
«Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. Поехали», – сказал на торжественной церемонии Иванов, слова которого приводит ТАСС.
Церемония прошла на 53-м км ЦКАД близ села Софрино. По трассе поехали первые четыре машины: две фуры «КАМАЗ" под названием «Маяк-2» дочернего камазовского автоперевозчика NatCar, и две – компании Navio.

В мероприятии также участвовали замминистра транспорта Андрей Никитин, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, председатель правления госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко и другие представители отрасли.

Как напоминает агентство, впервые грузовые высокоавтоматизированные транспортные средства поехали по трассе М-11 «Нева». Это было в июне 2023 года. Ожидается, что в будущем году движение беспилотников запустят по трассе М-12 «Восток».

Сейчас к перевозкам допущено 67 подобных автомобилей. Планируется, что к концу текущего года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.

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Рабочие отчитались о ходе строительства перехода у одинцовского ЖК «Рублёвский»
09 апреля 2025, 16:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят между станциями МЦД-1 Немчиновка и Сколково у жилого комплекса «Рублёвский» Одинцовского городского округа, в настоящее время на объекте началась укрупнительная сборка металлоконструкций башни-схода со стороны ЖК, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Помимо укрупнительной сборки металлоконструкций, на объекте со стороны «Рублёвского», ведётся подготовка территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе, а также переустройство инженерных коммуникаций. Новый пешеходный переход соединит ЖК «Рублевский» и посёлок Новоивановское», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он также рассказал, что в Одинцове ведётся строительство ещё одного надземного пешеходного перехода — между улицами Вокзальная и Баковская. Открыть движение по обоим переходам планируется в конце текущего года.

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Подмосковные дворы от снега убирают более 1 тыс. единиц техники
09 апреля 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Минблаго МО

На улицы Подмосковья для уборки придомовых территорий от снега и общественных пространств в течение суток вышло более 1 тыс. единиц подметающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Температура воздуха на территории региона варьируется от -3°C до 2°C. Коммунальные службы региона продолжают активно устранять последствия снегопада. В первую очередь очищаются входные группы домов и подъезды к контейнерным площадкам», – рассказали в министерстве.
По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, в течение суток снегопады ожидаются в северо-восточной части Подмосковья. Это Клин, Дмитровский, Волоколамский и Павлово-Посадский городские округа.

Высота снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 11 см.

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#городская среда
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В десяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки
09 апреля 2025, 15:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На региональных дорогах в десяти округах Московской области восстановили отсутствующие и починили повреждённые знаки, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Знаки отремонтировали, в частности, на Леоновском шоссе в Балашихе, на улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, на улице Металлургов в Ступине, на улице Ленина в Дзержинском, на улице Текстилей в Ногинске и на улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, в малых населённых пунктах дорожные знаки привели в порядок на улице Молодёжная посёлке Подольской машинно-испытательной станции городского округа Подольск, на Набережной улице в воскресенской деревне Ратмирово, на улице Первомайская в пушкинском посёлке Балсуниха,и на улице Центральная в раменском селе Речицы.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с «лимитом домашних животных»
09 апреля 2025, 15:12

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали использовать новую схему: теперь они вымогают деньги у хозяев домашних животных под предлогом превышения «лимита на питомцев», жителей Московской области предупредили об этом специалисты Главного управление региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«Мошенники обзванивают жильцов, представляясь жилищными инспекторами. Под предлогом опроса они выясняют, сколько животных содержится в квартире, а затем, ссылаясь на некие новые правила, якобы опубликованные на сайте «Госуслуг», запугивают владельцев тем, что у них заберут питомцев», — говорится в сообщении.
Иногда злоумышленники пересылают владельцам питомцев ссылки на «новые правила». В реальности эти ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи личных данные. Но чаще мошенники требуют немедленно перевести им деньги — якобы на оформление разрешения на животных сверх лимита.

Специалисты ГУРБ подчеркнули, что никаких специальных сборов за содержание питомцев не существует, если кто-то звонит вам и требует деньги за домашних животных, это мошенник, и лучше всего немедленно прервать разговор с ним и обратиться в полицию.

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На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов
09 апреля 2025, 14:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года, самый большой объём работ пришёлся на округа Люберцы, Коломна и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На информационных щитах размещены призывы переходить ж/д пути только на разрешающий сигнал и при ожидании поезда не заходить за ограничительную линию», — уточнили в министерстве.
Всего до конца года в Московской области планируется установить около 200 таких щитов. Данная работа направлена на снижение травматизма на железной дороге. Комплекс мер включает также строительство пешеходных переходов через пути, установку камер видеонаблюдения, борьбу с нелегальными «тропами» и регулярные рейды на переходах и станциях.

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