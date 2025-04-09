Движение по эстакаде у станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне

Московский областной гарантийный фонд за первые три месяца 2025 года выдал предпринимателям поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.