Движение по эстакаде у станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлиан Миранду
В Красногорске завершается строительство эстакады у станции МЦД-2 Аникеевка. Запуск эстакады и основного хода дороги планируется в июне.
«Полностью выполнены работы по устройству путепровода через железную дорогу. На эстакаде готов шумозащитный экран. Мы уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия», – рассказал руководитель проекта, главный инженер Никита Кеменев.Сейчас идёт монтаж наружного освещения и подготовка к сдаче объекта.
«Ещё совсем немного подождать, и мы будем вдвое экономить время, передвигаясь по Аникеевке. Главное, что для экстренных служб теперь будет быстрый доступ», – сказал местный житель Егор Епифанцев.Путепровод расположен в створе улицы Аникеевской. Он станет частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 км. Длина эстакады – 410 м.
Строительство ведется с учётом перспективного развития линии МЦД-2 «Нахабино – Подольск».
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Лора Луганская