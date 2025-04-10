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В одиннадцати округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Светофоры, расположенные на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели, в частности, на 57-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Московская в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на улице Заводская в посёлке Любучаны округа Чехов, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Горки Киовские в Лобне, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Исаева в Королёве, на проспекте Ленина в Егорьевске и на Московской улице в Дмитрове», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Трубино округа Щёлково сотрудники Мосавтодора починили вызывную кнопку пешеходного светофора, расположенного на Фряновском шоссе.

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#подмосковье
В Коломне построят школьный корпус на 400 учеников
10 апреля 2025, 11:40

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Пристройку к школе №14, рассчитанную на 400 учеников, планируют возвести в Коломне, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию здания школы №14 на улице Шилова в Коломне, поставить туда всё необходимое оборудование, а также построить новый корпус общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, на пришкольной территории подрядчик должен будет обустроить спортивное ядро», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 1 миллиард 262 миллиона 679 тысяч 282 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 21 апреля.

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В Наро-Фоминске отметили День труда
10 апреля 2025, 11:19

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

День труда Московской области, посвящённый сотрудникам промышленных предприятий, работникам сельскохозяйственной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, отметили в Наро-Фоминске, праздник состоялся в центральном дворце культуры «Звезда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мероприятия глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил людям труда благодарственные письма от федерального и областного министерств сельского хозяйства, а также ценные подарки грамоты от администрации Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

С поздравлениями также выступили депутат Госдумы РФ Отари Аршба и заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. А в праздничном концерте приняли участие творческие коллективы и артисты ЦДК «Звезда».

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Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на участие в проекте «КАРДО»
10 апреля 2025, 10:58

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Завершилась заявочная кампания на участие в онлайн-этапе VIII сезона Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители Московской области вошли в том-5 по количеству поданных заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего заявки на участие в седьмом сезоне конкурс-премии подали почти 3 тысячи человек из разных регионов России и 125 стран мира, в том числе 188 заявок поступило от жителей Московской области», — уточняется в сообщении.
Теперь будет проведена экспертная оценка заявителей, а затем их ждут отборочные этапы.

«Мы гордимся, что президентская платформа объединила талантливых деятелей уличного искусства и спортсменов Подмосковья. Уверен, что каждый участник станет важной частью этой динамичной и креативной экосистемы», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Призовой фонд «КАРДО» в этом году составляет 7 миллионов рублей.

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#московская область
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Медики Подмосковья подали более 4 тыс. онлайн-заявок на компенсацию аренды жилья
10 апреля 2025, 10:44

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Более 4 тысяч заявлений на получение компенсации за аренду жилья подали медики Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга по оформлению выплаты размещена на портале в разделе «Соцподдержка», подразделе «Субсидии и компенсации». Выплаты за аренду жилья положены медицинским специалистам со средним и высшим образованием, работающим не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя или членов его семьи не должно быть своей жилой недвижимости в территории Московской области», — отмечается в сообщении.
Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей — в зависимости от округа, в котором работает медик. Если на субсидию претендуют оба супруга, сумма компенсации на семью составляет 30-45 тысяч рублей.

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Шатурские школьники сыграли в «Зарницу 2.0»
10 апреля 2025, 10:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в школе села Петровское муниципального округа Шатура, в нём приняли участие восемь команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Игра состояла из восьми этапов, в ходе которых участники должны были продемонстрировать навыки в оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, сборке-разборке автомата, а также знания по истории.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Нововведением этого года стал лазертаг.

«Это тактическая игра на местности. Задача — поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон», — пояснил главный судья соревнований Иван Сапрыкин.

В рамках игры, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитников Отечества, для школьников была организована встреча с ветераном Чеченской войны Олегом Языковым и участником СВО Василием Карповым. Бойцы поделились с ребятами воспоминаниями о своём военном опыте и ответили на их вопросы.

Победу на муниципальном этапе «Зарницы 2.0» одержала команда «Мещерские бродяги» из школы №4 в старшей возрастной группе и команда «Высота 2025» из школы села Пышлицы в средней возрастной группе. Победители станут участниками регионального этапа игры, который будет проходить 15 и 16 мая.

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