В одиннадцати округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Светофоры, расположенные на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели, в частности, на 57-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Московская в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на улице Заводская в посёлке Любучаны округа Чехов, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Горки Киовские в Лобне, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Исаева в Королёве, на проспекте Ленина в Егорьевске и на Московской улице в Дмитрове», — говорится в сообщении.Кроме того, в селе Трубино округа Щёлково сотрудники Мосавтодора починили вызывную кнопку пешеходного светофора, расположенного на Фряновском шоссе.
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Лев Каштанов