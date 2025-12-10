Дороги Подмосковья обработали от наледи

10 декабря 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку автомобильных дорог провели в Московской области в ночь на 10 декабря в связи с понижением температуры и начавшимся снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В обработке задействовали свыше 360 тракторов и комбинированных спецмашин.





«Специалисты Мосавтодора за ночь обработали противогололёдными реагентами около 12,7 тыс. километров региональных дорог», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.