Дороги Подмосковья обработали от наледи

Противогололёдную обработку автомобильных дорог провели в Московской области в ночь на 10 декабря в связи с понижением температуры и начавшимся снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



В обработке задействовали свыше 360 тракторов и комбинированных спецмашин.

«Специалисты Мосавтодора за ночь обработали противогололёдными реагентами около 12,7 тыс. километров региональных дорог», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что дорожники продолжают мониторить ситуацию на разных участках трасс и проводят все необходимые работы для обеспечения комфортного проезда как для общественного, так и для личного автотранспорта.
