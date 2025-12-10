Дороги Подмосковья обработали от наледи
Противогололёдную обработку автомобильных дорог провели в Московской области в ночь на 10 декабря в связи с понижением температуры и начавшимся снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В обработке задействовали свыше 360 тракторов и комбинированных спецмашин.
«Специалисты Мосавтодора за ночь обработали противогололёдными реагентами около 12,7 тыс. километров региональных дорог», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что дорожники продолжают мониторить ситуацию на разных участках трасс и проводят все необходимые работы для обеспечения комфортного проезда как для общественного, так и для личного автотранспорта.