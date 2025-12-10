Строительная готовность подстанции скорой помощи в Михневе достигла 80%
Подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на пять бригад, строят в посёлке Михнево городского округа Ступино. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас рабочие устанавливают внутренние инженерные коммуникации, монтируют медицинское оборудование и благоустраивают прилегающую территорию.
«Общая площадь трёхэтажной подстанции составляет 1,3 тыс. квадратных метров. В здании расположены кабинеты диспетчерской службы, учебные классы, конференц-залы, административные помещения и зона приёма пациентов», — говорится в сообщении.У станции построят КПП и бокс с автомойкой для машин скорой помощи.
Строительство планируется завершить до конца текущего года.