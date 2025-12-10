Строительная готовность подстанции скорой помощи в Михневе достигла 80%

10 декабря 2025, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на пять бригад, строят в посёлке Михнево городского округа Ступино. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас рабочие устанавливают внутренние инженерные коммуникации, монтируют медицинское оборудование и благоустраивают прилегающую территорию.





«Общая площадь трёхэтажной подстанции составляет 1,3 тыс. квадратных метров. В здании расположены кабинеты диспетчерской службы, учебные классы, конференц-залы, административные помещения и зона приёма пациентов», — говорится в сообщении.