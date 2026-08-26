Дорогу к Луговскому кладбищу в Лобне расширят по просьбе жителей

26 августа 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Лобне проведут капремонт дороги к Луговскому кладбищу. Проезжую часть расширят до двух полос, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Для комфорта и безопасности жителей в рамках работ обустроят тротуар, линии освещения и парковку.

«Сейчас ширина проезжей части с трудом позволяет разъехаться встречным потокам и затрудняет проезд общественного транспорта. Это приводит к заторам в дни массового посещения кладбища. Учитывая запрос жителей, планируем выполнить капитальный ремонт уже в следующем году», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.