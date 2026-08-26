В Наро-Фоминске капитально отремонтировали школу для детей с ОВЗ

26 августа 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной на улице Калинина в Наро-Фоминске, провели капитальный ремонт. Сейчас здание готово к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Объект площадью свыше 670 квадратных метров обновили в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В школе отремонтировали кровлю, фасад и входные группы, заменили инженерные коммуникации, включая водоснабжение, вентиляцию, отопление, канализацию и электроснабжение, а также сантехнику, окна и двери, провели отделку помещений и установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения», — говорится в сообщении.