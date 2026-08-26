В Одинцове постоялец изрезал ножом работника хостела
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Одинцове 47-летнего приезжего из Курской области, подозреваемого в нападении на человека с ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из хостела, расположенного на улице Южная.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из постояльцев пил у входа алкоголь и приставал к прохожим. Когда работник хостела сделал ему замечание, хулиган полез в драку и несколько раз ударил своего оппонента ножом по разным частям тела», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии скрутили нападавшего и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего госпитализировали.
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