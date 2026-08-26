В Подмосковье починили 14 светофоров
Работоспособность 14 светофоров, расположенных на региональных дорогах в 12 округах Московской области, восстановили сотрудники Мосавтодора за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в рамках летнего содержания дорог.
«По два светофора починили в округах Люберцы и Мытищи: на улице Карла Маркса в посёлке Красково и на Центральной дороге в городе Люберцы, а также на Фабричном проезде в деревне Пирогово и на Олимпийском проспекте в городе Мытищи», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры отремонтировали на Лихачёвском шоссе и Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Лебеденко в посёлке Тучково под Рузой, на Советской улице в Истре, на улице Ленина в Красногорске, на улице Академика Белова в Ступине, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Птицеградской улице в Сергиевом Посаде, на Батарейной улице в Лобне и на Советской улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный.