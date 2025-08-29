Дорогу от Новорижского шоссе до Павловской Слободы построили на год раньше плана
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл дорогу от Новорижского шоссе до ул. Академической в посёлок Павловская Слобода. Её построили на год быстрее запланированного.
Дорога очень важна для жителей Павловской Слободы, так как позволяет съехать с Новой Риги раньше. Экономия времени в пути составляет от 20 до 30 минут. Помимо этого, дорога позволит вывести за пределы посёлка транзитный поток и улучшить транспортную доступность социальных объектов, среди которых один из флагманов подмосковного образования – областной технологический лицей имени В.И. Долгих.Старт движению по дороге Воробьёв дал вместе со строителями, а затем за рулём автомобиля проехал по новому участку пути.
«Хочу поблагодарить всех строителей – мы досрочно сдаём эту очень важную дорогу в преддверии 1 сентября. Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик. Утром и вечером мы видели в Павловской Слободе большие пробки. Поэтому решили построить дорогу, которая выведет весь транзит, позволит сэкономить время и тем, кто едет в школу, и тем, кто едет домой. Это другое качество жизни. Такой запрос у жителей такой был. Это, казалось бы, небольшая – 2,9 км – но важная дорога», – отметил губернатор.Дорога двухполосная. На ней сделали дополнительные въезд и выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия», обустроили пешеходную зону и велодорожку. Чтобы снять транспортную нагрузку с других населённых пунктов, возвели три моста через реку Беляну. Сейчас завершаются работы по благоустройству.
«Госконтракт на строительство этой дороги был заключён в феврале прошлого года, предусмотренный срок выполнения работ – 28 месяцев. Но сегодня она уже полностью готова. Мы старались завершить всё к 1 сентября. На всей протяжённости пути уже смонтировано освещение, сооружено три моста – длиной 360 м, 34 м и 28 м», – рассказал гендиректор компании-подрядчика Агаси Газоян.В сентябре 2023-го также с опережением на год в Павловской Слободе была построена ещё одна важная для жителей дорога, которая обеспечила удобный выезд на Волоколамское шоссе. Её длина – 3,3 км. Дорога связала посёлок с близлежащими населёнными пунктами и двумя автотрассами – «М-9 «Балтия» – Веледниково – Лешково» и «ММК – Павловская Слобода – Нахабино».
В рамках проекта были также возведены две кольцевые развязки – на примыкании к ул. Ленина и у лицея им. Долгих. Сделаны две большие парковки на 1,2 тыс. машиномест, утроены освещение, ливневая канализация и локальные очистные сооружения.