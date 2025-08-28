Воробьёв поздравил Героя России Болилую с Днём военных медиков

28 августа 2025, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в гостях у Героя России Людмилы Болилой. Он поздравил в её лице военных медиков с профессиональным праздником.





В январе на командный пункт, где находилась Людмила, была совершена ракетно-артиллерийская атака. Медсестра закрыла собой бойца и приняла на себя удар. Солдат остался жив, а сама медик была ранена и доставлена в полевой госпиталь.



За этот подвиг президент Владимир Путин вручил ей «Золотую звезду» Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной такой награды за мужество и отвагу на СВО.

«Сегодня День военного медика. На днях мы были в госпитале Росгвардии, где поздравляли врачей, помогающих нашим бойцам. Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых, отчаянных медиков. Вы тоже человек отважный, до этого работали в скорой помощи. Вас уже многие знают. Поднимаясь к вам по лестнице, встретили мужчину, который сказал, что здесь живет Людмила Болилая, и все её очень любят и ценят», – поделился Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Я не хотела, чтобы мой ребёнок видел войну, чтобы она пришла к нам. Поэтому приняла решение отправиться на фронт. Решение выстраданное – думала несколько месяцев. Там боевые действия, там раненые, их нужно спасать и возвращать в строй. Работу свою здесь, конечно, не хотела бросать, но нужно было расставлять приоритеты. Я понимала, что спецоперация когда-то закончится, и я вернусь в свою любимую скорую помощь», – отметила Болилая.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Выбежала в коридор, слышу, как бойцы говорят, что там наверху есть раненые. Схватила аптечку и побежала туда. Увидела бойца, которому оторвало руку – он сидел и не понимал, что происходит. Сделала укол, наложила повязку и тут – второй прилет. Чтобы обезопасить раненого, закрыла его собой и получила осколки. Какие были мысли в тот момент? Я бы никогда не поехала в зону СВО, не имея чёткого ощущения, что вернусь. Точно понимала, что обязательно возвращусь домой и ещё увижу своего ребёнка. Я не хотела умирать. Это, наверное, и помогло выжить», – рассказала женщина.

«У меня замечательный врач. Я находилась уже в нескольких отделениях, меня оперировали разные хирурги, и со всеми мне сказочно повезло. Они ставят на ноги на удивление быстро», – сказала Людмила.