Дорогу «Путилково – Пятницкое шоссе» в Красногорске достроят к концу года

06 февраля 2026, 20:38

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Общая готовность дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» составляет 67%. Завершить строительство планируют в конце года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Запуск движения по дороге в Красногорске обеспечит связь микрорайонов с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском.

«Строители завершили монтаж металлического барьерного ограждения на мосту через реку Журавку. Там продолжаются работы по сопряжению с основным ходом дороги. Параллельно идут работы на подпорных стенах», – рассказали в ведомстве.