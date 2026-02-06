Дорогу «Путилково – Пятницкое шоссе» в Красногорске достроят к концу года
Общая готовность дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» составляет 67%. Завершить строительство планируют в конце года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Запуск движения по дороге в Красногорске обеспечит связь микрорайонов с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском.
«Строители завершили монтаж металлического барьерного ограждения на мосту через реку Журавку. Там продолжаются работы по сопряжению с основным ходом дороги. Параллельно идут работы на подпорных стенах», – рассказали в ведомстве.Участок строительства определён от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в районе Путилково. Протяжённость четырёхполосной автодороги составит 1,8 км.
Помимо этого, предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки. Для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.