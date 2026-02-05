Контролёры Подмосковья будут работать во всех автобусах между столицей и областью

05 февраля 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные контролёры будут проверять билеты во всех автобусах между Москвой и областью. Соответствующий закон в ходе очередного заседания Приняла Мособлдума.





Документ расширяет действие статей Кодекса об административных правонарушениях Подмосковья. Он уточняет, на каких маршрутах сотрудники Минтранса Московской области смогут проводить проверки билетов у пассажиров.





«Теперь под контроль сотрудников областного Минтранса попадут все смежные межрегиональные маршруты Московской области и города Москвы», – пояснил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.