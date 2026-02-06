В Московской области провели более 30 циклов уборки региональных дорог

06 февраля 2026, 19:52

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора провели в Подмосковье с начала года более 30 циклов уборки и обработки региональных дорог противогололёдными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.





На региональной сети каждый день было задействовано более 450 комбинированных дорожных машин, тракторов и автогрейдеров. А во время сильных снегопадов на линии выходили свыше 600 единиц спецтехники

«Для безопасного проезда в январе с региональных дорог Подмосковья в места складирования вывезли 254 000 кубометров снега. Более 1200 дорожников выполнили восемь циклов очистки тротуаров и пять циклов уборки остановок. Очищали также обочины, дорожные знаки, ликвидировали упавшие под тяжестью снега деревья», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.