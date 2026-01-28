Дорогу «Путилково-Пятницкого шоссе» начали соединять с мостом через Журавку
Рабочие приступили к сопряжению строящейся в Красногорском округе дороги «Путилково-Пятницкого шоссе» с мостом через реку Журавку. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сам мост построили уже более чем на 90%.
«На объекте закончили устройство опор и пролётного строения. Продолжается монтаж барьерного ограждения. Параллельно строители приступили к сопряжению моста с дорогой. Кроме того, продолжается облицовка подпорных стен», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что строительная готовность дороги достигла 67%. Работы планируется завершить в текущем году.
Новая дорога улучшит транспортную ситуацию в районе Путиловского шоссе и обеспечит надёжную связь с Пятницким шоссе.