Дорогу «Путилково-Пятницкого шоссе» начали соединять с мостом через Журавку

28 января 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочие приступили к сопряжению строящейся в Красногорском округе дороги «Путилково-Пятницкого шоссе» с мостом через реку Журавку. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сам мост построили уже более чем на 90%.





«На объекте закончили устройство опор и пролётного строения. Продолжается монтаж барьерного ограждения. Параллельно строители приступили к сопряжению моста с дорогой. Кроме того, продолжается облицовка подпорных стен», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.