В девяти округах Московской области починили светофоры

28 января 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на шести городских улицах и в трёх малых населённых пунктах.





«В городах светофоры починили на улице Профессиональная в Дмитрове, на проспекте Кирова в Коломне, на Московской улице в Подольске, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Полиграфистов в Чехове и на Лихачёвском шоссе в Химках», — говорится в сообщении.