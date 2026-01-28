В девяти округах Московской области починили светофоры
Светофоры отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на шести городских улицах и в трёх малых населённых пунктах.
«В городах светофоры починили на улице Профессиональная в Дмитрове, на проспекте Кирова в Коломне, на Московской улице в Подольске, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Полиграфистов в Чехове и на Лихачёвском шоссе в Химках», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры отладили на дороге в мытищинской деревне Беляниново, на Левобережной улице в селе Атепцево Наро-Фоминского округа и на Ельдигинском шоссе в посёлке Правдинский Пушкинского округа.