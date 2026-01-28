В Подмосковье в 2026 году проведут капремонт более 30 мостов и путепроводов

28 января 2026, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году планируют завершить капитальный ремонт 31 моста по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведут в 19 округах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Самый большой объём работ предполагается выполнить в городском округе Коломна, где капитально отремонтируют четыре мостовых перехода – через реку Северку у сёл Непецино и Северское; через реку Щелинку у села Макшеево и Митяевский наплавной мост в городе Коломне. Эти мосты обеспечивают связь малых населённых пунктов с окружным центром более 100 000 жителей.

«До конца года планируется запустить движение на 26 мостовых сооружениях, четырёх путепроводах и наплавном мосту, капремонт которых выполнят в Подмосковье. Мостовики отремонтируют основные конструкции сооружений, устроят покрытие и ограждения, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд жителей и гостей региона», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.