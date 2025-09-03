Дорогу в посёлке Лесной отремонтировали после обращения жителей

03 сентября 2025, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Жители Лесного написали на портал «Добродел», попросив устранить ямы и выбоины на дорогах посёлка. Администрация городского округа Пушкинский отреагировала оперативно, сообщили в её пресс-службе.





Уполномоченный главы округа Ольга Алексеева и депутат Совета депутатов Пушкинского Анна Дунаева посетили Лесной, лично проконтролировали ход дорожных работ и оценить их качество.



«Решила лично попробовать управлять виброплитой, чтобы лучше понять процесс и оценить сложность работы. Это оказалось непросто – машина тяжёлая, требует усилий и точного контроля. Каждый проход виброплиты по асфальту сопровождался гулом и вибрацией. Я почувствовала, насколько важны для качественного результата правильная техника и равномерное распределение давления», – поделилась впечатлениями Алексеева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.



«Только совместными усилиями, через диалог можно добиться реальных улучшений состояния дорожной инфраструктуры», – сказала уполномоченный.