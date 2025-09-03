Дорогу в посёлке Лесной отремонтировали после обращения жителей
Жители Лесного написали на портал «Добродел», попросив устранить ямы и выбоины на дорогах посёлка. Администрация городского округа Пушкинский отреагировала оперативно, сообщили в её пресс-службе.
Уполномоченный главы округа Ольга Алексеева и депутат Совета депутатов Пушкинского Анна Дунаева посетили Лесной, лично проконтролировали ход дорожных работ и оценить их качество.
«Решила лично попробовать управлять виброплитой, чтобы лучше понять процесс и оценить сложность работы. Это оказалось непросто – машина тяжёлая, требует усилий и точного контроля. Каждый проход виброплиты по асфальту сопровождался гулом и вибрацией. Я почувствовала, насколько важны для качественного результата правильная техника и равномерное распределение давления», – поделилась впечатлениями Алексеева.
Она также отметила важность того, чтобы жители фиксировали как положительные результаты, так и выявленные недочёты.
«Только совместными усилиями, через диалог можно добиться реальных улучшений состояния дорожной инфраструктуры», – сказала уполномоченный.В результате проведённых работ дорожное полотно приведено в нормативное состояние.