Спортсменки из Пушкинского округа завоевали медали турнира по джиу-джитсу
Золотую и серебряную медали завоевали воспитанницы клуба «Буртасы» города Красноармейск Пушкинского округа на всероссийском турнире по джиу-джитсу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир стал решающим этапом отбора в российскую сборную для участия в первенстве и чемпионате мира, которые будут проходить в текущем году в Бангкоке.
«Золотую медаль завоевала представительница Красноармейска Аделина Нестерова. Она стала лучшей среди взрослых спортсменов. А ещё одна воспитанница клуба «Буртасы» — Юлия Гуменюк — заняла второе место в возрастной категории до 16 лет», — говорится в сообщении.Турнир проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 23 российских регионов.