Спортсменки из Пушкинского округа завоевали медали турнира по джиу-джитсу

03 сентября 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Золотую и серебряную медали завоевали воспитанницы клуба «Буртасы» города Красноармейск Пушкинского округа на всероссийском турнире по джиу-джитсу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир стал решающим этапом отбора в российскую сборную для участия в первенстве и чемпионате мира, которые будут проходить в текущем году в Бангкоке.





«Золотую медаль завоевала представительница Красноармейска Аделина Нестерова. Она стала лучшей среди взрослых спортсменов. А ещё одна воспитанница клуба «Буртасы» — Юлия Гуменюк — заняла второе место в возрастной категории до 16 лет», — говорится в сообщении.