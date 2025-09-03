Пушкинская администрация ведёт работу с жильцами аварийных домов
В городском округе Пушкинский с участниками программы по переселению из аварийного жилья ведётся работа по оформлению документов и подбору квартир. Их предоставляют как со вторичного рынка, так и в новостройках, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Получив жильё, не все граждане снимаются с регистрационного учёта. Из-за этого старые дома не могут снести. Кроме того, не всех удаётся расселить.
«На Озёрной улице в Пушкине подлежат расселению семь домов. Жильцы пяти из них уже получили новые квартиры. С оставшимися жильцами встретились председатель муниципального Совета депутатов Артём Садула, его заместитель Николай Михайлин и уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Они поговорили с жителями и узнали, почему те ещё не переселились», – рассказали в администрации.
Ситуации у жильцов разные – с кем-то ведутся судебные разбирательства, так как они не согласны на жильё, которое им предоставляют. Часть собственников помещений просто не могут найти. Однако в основном собственники аварийного жилья довольны предоставленными квартирами.
До 2017 года в Пушкинском были признаны аварийными 66 многоквартирных домов, где прописаны порядка 1,7 тыс. жителей. Каждый год по программе переселения людей расселяют в новые дома.