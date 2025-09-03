В Ивантеевке отремонтировали дорогу по запросу жителей
Ремонт дороги, расположенной вдоль 1-й Нижней улицы, провели в Ивантеевке по просьбе жителей. О проблемном состоянии дороги они рассказали властям в ходе выездной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
Выездная администрация, на которой был поднят вопрос о дороге, проходила 26 июня. И прямо на месте власти округа приняли решение о проведении ремонта.
«Силами муниципального казённого учреждения (МКУ) «Тарасовское» дорогу оперативно отсыпали асфальтовой крошкой и уплотнили катком», — говорится в сообщении.3 сентября проделанную работу проверили уполномоченный главы округа Нина Ушакова, член Общественной палаты Московской области Валерий Тимофеев и активные местные жители.
Жители поблагодарили специалистов за оперативность и качество ремонта.