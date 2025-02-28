Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега

600 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Московской области за зимний сезон 2024/2025 гг., в работах по обеспечению безопасного проезда было задействовано около 2,4 тыс. рабочих, использовалось свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.