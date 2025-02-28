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Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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600 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Московской области за зимний сезон 2024/2025 гг., в работах по обеспечению безопасного проезда было задействовано около 2,4 тыс. рабочих, использовалось свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Около 60 циклов противогололёдной обработки дорог провели этой зимой специалисты за три зимних месяца, они вывезли 600 тысяч кубометров снега, из них 100 тысяч кубометров — с региональных дорог», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В министерстве отметили, что из-за частых переходов через 0 в течение зимы на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок появлялась наледь. Для борьбы с ней в регионе было закуплено около 1,6 млн тонн специальных материалов.

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#марат сибатулин
#московская область
#подмосковье
В Подольске заработала новая электрозарядная станция
28 февраля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Быструю электрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт установили у дома №1 в деревне Булатово городского округа Подольск, информацию об этом пресс-служба министерства энергетики Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Владельцы электрокаров могут воспользоваться новой быстрой ЭЗС с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто». Для полной зарядки аккумулятора потребуется в среднем 20-40 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая ЭЗС стала уже четвёртой быстрой электрозарядной станцией, которую установила на территории Московской области компания «РН-Энерго». Всего до конца июня текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию в Подмосковье ещё 20 быстрых ЭЗС.

Информацию о новой электрозарядной станции опубликовала на своей странице «ВКонтакте» и администрация городского округа Подольск. Там регулярно публикуются новости о событиях в муниципалитете и анонсы различных мероприятий.

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#соцсети
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Губернатор Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
28 февраля 2025, 12:33

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За Отвагу» и «За храбрость» вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв подмосковным добровольцам из отряда БАРС, участвующим в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС — это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. По поручению президента я имею честь вручить боевые награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что поддержка участников СВО и членов их семей является одной из наиболее приоритетных задач для властей региона.

На церемонии ордена Мужества получили офицер группы барражирующих боеприпасов Денис, который обеспечил более 100 боевых вылетов беспилотников, командир отделения Антон, защитивший от огня противника роту в холе передислокации, Илья из медицинского взвода, который сумел доставить в госпиталь двух раненых бойцов, несмотря на атаку вражеских дронов-камикадзе, также командир роты Алексей — он вынес из-под шквального огня раненого товарища.

Медали «За отвагу» были вручены помощнику гранатомётчика Сергею, стрелку-санитару Антону, его тёзке — командиру подразделения, а также отбившему атаку диверсионно-разведывательной группы Дмитрию.

Медали «За храбрость» получили доброволец Александр, помешавший прорыву диверсантов, и Антон, чей боевой расчёт сумел сдержать натиск противника.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят паркинг на 500 машин
28 февраля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба Миинжилполитики МО

Многоуровневый паркинг на 500 машино-мест открытого типа с шестью наземными и одним подземным этажом построят на территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь прямоугольного объекта составляет более 13,3 тыс. квадратных метров, высота — 23,8 метра. В здании предусмотрены места для 500 автомобилей, а также шиномонтаж на один пост и автомойка на три машины», — говорится в сообщении.
В состав жилого комплекса комфорт-класса «1-й Донской» входит шесть домов в 6-24 этажа на 6 тысяч 567 квартир, а также объекты социальной инфраструктуры — школа, два детских сада и станция скорой медицинской помощи. На территории комплекса предусмотрены также благоустроенные зоны для занятия спортом и спокойного отдыха.

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#парковка
#строительство
#ленинский городской округ
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Нарколог Холдин раскрыл связь вейпов с инфекционными заболеваниями
28 февраля 2025, 11:31

Фото: istockphoto.com/Nijat Nasibli

Курение вейпов меняет состав крови и делает человека более уязвимым к различным инфекционным заболеваниям. Механизм негативного воздействия курительных гаджетов на иммунитет объяснил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Последние исследования показали, что парение вейпов — электронных гаджетов по доставке никотина — действуют на клетки крови лейкоциты. Именно лейкоциты борются с воспалением, которое вызывает инфекция. А в результате курения у любителей электронных сигарет повышается риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни лёгких, а также эмфиземы и рака», — сказал Виталий Холдин.
Он также подчеркнул, что использование вейпов повышает риск респираторных заболеваний. Поэтому сложившееся мнение о том, что электронные сигареты не так опасны, как настоящие, — это не более чем вредоносный миф.

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#медицина
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В Наро-Фоминске подписали четырёхстороннее соглашение по проекту «Живая река»
28 февраля 2025, 11:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Соглашения о взаимодействии в рамках экологического проекта «Живая река» подписала администрация Наро-Фоминского округа, Совет местных депутатов, Торгово-промышленная палата округа и группа компаний «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Проект «Живая река» по очистке реки Нара от мусора и стволов деревьев был создан более пяти лет назад инициативной группой, в которую вошли любители сплава на байдарках по реке Нара из группы компаний «Элинар». Проект поддержала Торгово-промышленная палата. В результате был создан специальный отряд по очистке некоторых участков реки. Теперь эта работа будет существенно расширена.

«Подписание четырёхстороннего соглашения — это серьёзный этап, который объединяет ресурсы и людей, привлекает внимание не только к реке Нара, но и ко всем притокам, ручьям и родникам нашего округа. Это система работа, в которой участки реки и притоков закрепляются за предприятиями и организациями, которые обязуются следить ними», — сказал председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов.
Отмечается, что в рамках нового этапа реализации проекта «Живая река» в округе в начале марта состоится экологический форум.

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#наро-фоминск
#экология
#соглашение
#проект
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