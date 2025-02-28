Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега

Фото: пресс-служба МТДИ МО
600 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Московской области за зимний сезон 2024/2025 гг., в работах по обеспечению безопасного проезда было задействовано около 2,4 тыс. рабочих, использовалось свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Около 60 циклов противогололёдной обработки дорог провели этой зимой специалисты за три зимних месяца, они вывезли 600 тысяч кубометров снега, из них 100 тысяч кубометров — с региональных дорог», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В министерстве отметили, что из-за частых переходов через 0 в течение зимы на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок появлялась наледь. Для борьбы с ней в регионе было закуплено около 1,6 млн тонн специальных материалов.
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Лев Каштанов