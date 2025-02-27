На Курском вокзале с 1 марта изменится схема выхода с платформы МЦД-4

Выход в тоннель №3 с платформы МЦД-1 на Курском вокзале будет закрыт на спуск с субботы, 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.