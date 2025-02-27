На Курском вокзале с 1 марта изменится схема выхода с платформы МЦД-4

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Выход в тоннель №3 с платформы МЦД-1 на Курском вокзале будет закрыт на спуск с субботы, 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
«Тоннель №3 будет работать только в одну сторону — на подъём на платформу к поездам. Для выхода с платформы пассажирам предлагается пользоваться двумя другими тоннелями», — говорится в сообщении.Отмечается, что через тоннель №1 пассажиры смогут пройти к станциям метро «Курская» и «Чкаловская». Тоннель №2 расположен ближе к станции «Чкаловская», для перехода нужно будет совершить наземную пересадку.
Информация о новой схеме прохода уже размещена на платформе МЦД-3, кроме того, для удобства пассажиров предусмотрена напольная навигация.
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Лев Каштанов