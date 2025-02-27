Движение по новому переходу через ж/д пути в Малаховке откроют во II квартале

Восьмиэтажный паркинг на 500 автомобилей возводят на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, строительство стартовало в январе, сейчас готовность объекта составляет 12%, а сдать его в эксплуатацию должны в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.