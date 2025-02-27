Движение по новому переходу через ж/д пути в Малаховке откроют во II квартале

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Разноуровневый пешеходный переход чрез железнодорожные пути строят между станциями Малаховка и Красково в округе Люберцы, завершить работы открыть движение по переходу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте завершён монтаж центральной и боковых секций пролёта со стороны 1-ой Первомайской улицы и Нового проспекта. В ближайшее время начнётся монтаж металлоконструкций башен-сходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Переход, включающий надземную и подземную части, соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу в Малаховке. Надземный участок будет полностью остеклён и приспособлен для использования маломобильными группами граждан. Ширина пролёта составит четыре метра. Подземный переход также обеспечит пешеходам полную безопасность при пересечении железной дороги.
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