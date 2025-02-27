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Движение по новому переходу через ж/д пути в Малаховке откроют во II квартале

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Разноуровневый пешеходный переход чрез железнодорожные пути строят между станциями Малаховка и Красково в округе Люберцы, завершить работы открыть движение по переходу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте завершён монтаж центральной и боковых секций пролёта со стороны 1-ой Первомайской улицы и Нового проспекта. В ближайшее время начнётся монтаж металлоконструкций башен-сходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Переход, включающий надземную и подземную части, соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу в Малаховке. Надземный участок будет полностью остеклён и приспособлен для использования маломобильными группами граждан. Ширина пролёта составит четыре метра. Подземный переход также обеспечит пешеходам полную безопасность при пересечении железной дороги.

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#строительство
#пешеходный переход
#железная дорога
#марат сибатулин
Приём заявок на конкурс предпринимателей «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта
27 февраля 2025, 12:59

Фото: istockphoto.com/JLco - Julia Amaral

Период приёма заявок на участие в федеральном конкурсе молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта в связи с большим числом запросов, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«На конкурс подано уже около пяти тысяч заявок, и динамика сохраняется. В связи с большим количеством желающих и большой интенсивностью поступления обращений мы решили продлить сроки приёма заявок ещё на неделю», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Принять участие в конкурсе могут начинающие бизнесмены в возрасте от 14 до 28 лет, заявки принимаются онлайн — на платформе МСП.РФ. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива».

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#предприниматели
#бизнесмен
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В подмосковном селе Озерецкое открыли обновлённый пост скорой помощи
27 февраля 2025, 12:50

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Обновлённый пост скорой помощи, рассчитанный на одну медицинскую бригаду, открыли в селе Озерецкое Дмитровского городского округа, пост будет обслуживать около 8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ранее пост располагался в здании, которое уже не отвечало современным требованиям. Теперь сотрудникам скорой помощи обеспечили более комфортные условия. Кроме того, расположение нового поста позволяет сократить время доезда скорой, поэтому медицинская помощь жителям близлежащих населённых пунктов будет оказываться более оперативно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
У нового поста есть зона парковки для машины скорой помощи, а в здании, помимо комнат отдыха для водителей и медиков, оборудованы кабинеты фельдшеров и врачей.

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#дмитровский городской округ
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#максим забелин
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В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры
27 февраля 2025, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, отремонтировали сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Светофоры были отремонтированы на Каширском проспекте в городе Кашира, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Советской улице в Щёлкове, на улице Ворошилова в Серпухове, а также на проспекте Ленина и Индустриальной улице в Подольске», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты привели в порядок светофоры на Центральной улице в раменской деревне Обухово, на Московской улице в рузском посёлке Дорохово и на улице Колхозная в селе Раменье округа Шаховская.

В областном Минтрансе отметили, что мониторинг состояния дорожной сети в Подмосковье проводится ежедневно. При этом особое внимание уделяется элементам, от которых зависит безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, ограждениям и пр.

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Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
#минтранс мо
#мосавтодор
#светофор
#ремонт
#московская область
#подмосковье
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В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей
27 февраля 2025, 11:56

Модернизацию четырёх котельных и капитальный ремонт десяти участков теплосетей проведут в округе Лотошино в текущем году в рамках реализации областной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Реконструированы будут котельные в деревне Михалёво, селе Микулино, посёлке Лотошино и на 2-й Ветеринарной улице округа Лотошино. В результате проведённых работ будет улучшено теплоснабжение одиннадцати социальных объектов и 38 многоквартирных домов, в которых проживают более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Участки тепловых сетей обновят в деревнях Ушаково, Доры и Михалёво, посёлках Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также в селе Микулино. Общая протяжённость подлежащих ремонту теплотрасс составляет свыше шести километров.

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#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
#лотошино
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Строительство паркинга на 500 машин в Мытищах завершат в начале 2026 года
27 февраля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Восьмиэтажный паркинг на 500 автомобилей возводят на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, строительство стартовало в январе, сейчас готовность объекта составляет 12%, а сдать его в эксплуатацию должны в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь паркинга с 500 машино-местами составит около тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. В здании предусмотрен лифт грузоподъёмностью 630 килограммов, а на первом этаже будет открыт шиномонтаж», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в сейчас в ЖК «Ярославский», помимо паркинга, строят детский сад на 300 мест и четыре многоквартирных дома.

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