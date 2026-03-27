Дорожные знаки и остановки Подмосковья очистили от граффити и незаконной рекламы

27 марта 2026, 12:08

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Очистку остановок общественного транспорта и знаков от вандальных надписей и незаконных рекламных объявлений провели специалисты Мосавтодора на 13 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Объекты дорожной инфраструктуры привели в порядок как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.





«Граффити со знаков убрали, в частности, на улице Фрунзе в Мытищах, на Московской улице во Фрязине и на улице 50 лет Октября в Красногорске, а с остановок — на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Победы в Ивантеевке и на Пролетарской улице в Балашихе», — говорится в сообщении.