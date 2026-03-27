Капремонт школы искусств в Серпухове завершили на четверть
Детскую школу искусств «Синтез», расположенную на Московском шоссе в округе Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы проводятся по областной госпрограмме в рамках реализации национального проекта «Семья».
«Сейчас в здании завершили демонтаж, продолжается ремонт кровли, отделка помещений и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в школе обновят фасад и крышу, заменят водопровод, канализацию, вентиляцию, системы отопления и электроснабжения, установят новую сантехнику, оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.
Все работы должны завершить к сентябрю текущего года.