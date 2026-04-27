В Протвине коммунальщики распилили около 40 поваленных снегом деревьев

27 апреля 2026, 15:59

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Анна Мороз

Мокрый снег и ветер, пришедшие в столичный регион в ночь на 27 апреля, сломали много деревьев. В городе Протвино округа Серпухов работники коммунальных служб за первую половину дня распили около 40 поваленных стволов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Анна Мороз.





На Фестивальном проезде выезд из двора домов №1 и №9 перегородила упавшая рябина, а с другой стороны дома №9 деревья перекрыли пешеходные дорожки.





«На место выехала бригада «Комбината благоустройства». Рабочие, вооружённые бензопилами, оперативно распилили стволы и освободили пути для автомобилистов и пешеходов», — говорится в сообщении.