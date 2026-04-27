Коммунальные службы Лосино-Петровского ликвидируют последствия снегопада

27 апреля 2026, 16:44

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валерия Тингаева

В городском округе Лосино-Петровский продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. С раннего утра коммунальные службы расчищают дороги, тротуары и общественные пространства. По информации оперативного штаба, к уборке привлечены 15 единиц спецтехники и более 40 сотрудников, сообщает ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валерия Тингаева.