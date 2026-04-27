Коммунальные службы Лосино-Петровского ликвидируют последствия снегопада
В городском округе Лосино-Петровский продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. С раннего утра коммунальные службы расчищают дороги, тротуары и общественные пространства. По информации оперативного штаба, к уборке привлечены 15 единиц спецтехники и более 40 сотрудников, сообщает ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валерия Тингаева.
В первую очередь была обеспечена проходимость основных автомобильных магистралей. Для этого на маршруты вышли комбинированные дорожные машины, которые оперативно расчистили проезжую часть и позволили запустить утренний транспортный поток. Затем к работе подключились тракторы, оснащённые щётками и отвалами.
Особое внимание специалисты уделили остановкам общественного транспорта. С помощью мини-погрузчиков расчищаются остановочные карманы, что позволило избежать затруднений при движении автобусов.
Кроме того, коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Из-за сильного ветра и обильных осадков в ряде районов зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно распилили и убрали, освободив проезды и подходы к жилым домам.
Работы во дворах и на внутриквартальных проездах продолжаются в течение дня. Водителей просят сохранять внимательность и соблюдать меры предосторожности.
