Дорожники Московской области начали третий цикл уборки дорожной сети

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье продолжается третий этап летнего обслуживания дорог. Дорожные службы уже приступили к выполнению третьего цикла уборки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках третьего цикла запланированы следующие виды работ: ямочный ремонт, уборка смета и мусора, мойка проезжей части, тротуаров и ограждений и восстановление разметки. На дорогах Подмосковья будут работать более 1,5 тысяч единиц спецтехники», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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Дайана Хусинова