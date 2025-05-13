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Дорожники Московской области начали третий цикл уборки дорожной сети

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подмосковье продолжается третий этап летнего обслуживания дорог. Дорожные службы уже приступили к выполнению третьего цикла уборки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках третьего цикла запланированы следующие виды работ: ямочный ремонт, уборка смета и мусора, мойка проезжей части, тротуаров и ограждений и восстановление разметки. На дорогах Подмосковья будут работать более 1,5 тысяч единиц спецтехники», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По данным ведомства, на региональной дорожной сети уже очищено 528 километров от мусора и 442 километра от смета, а также устранено около 1,4 тысячи дефектов покрытия. На муниципальных дорогах выполнена очистка 883 километров от мусора и 573 километров от смета, устранено порядка 1,5 тысячи ям.

Работы по летнему содержанию стартовали в конце марта. Их выполнение находится на постоянном контроле благодаря системе планирования и мониторинга в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#уборка
#подмосковье
#дороги
#московская область
Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке
13 мая 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Срочная помощь спасателей понадобилась юной жительнице села Октябрьское Коломенского городского округа. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу 112 позвонила бабушка и сообщила, что её 12-летняя внучка напоролась ногой на садовые вилы во дворе частного дома. Острые зубья насквозь пронзили заднюю поверхность левой голени девочки. В ожидании помощи она стояла, опираясь на здание.
«Прибыв на вызов, спасатели оказали девочке психологическую помощь, аккуратно уложили её на теплые вещи и обездвижили ногу. Когда прибывшие медики сделали подростку обезболивающий укол, работники Мособлпожспаса отрезали металлические зубья вил от черенка», – рассказали в пресс-службе.
Пострадавшую поместили в машину скорой помощи и затем госпитализировали.

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#безопасность
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В парке Подольска проведут маркет молодёжных брендов и благотворительный забег
13 мая 2025, 15:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Маркет молодёжных брендов «Бочка» будет проходить в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в ближайшие выходные — 17 и 18 мая, кроме того, в воскресенье там состоится благотворительный забег «Километр доброты», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Маркет «Бочка» будет работать оба выходных с полудня до 20:00. Посетители смогут приобрести различные изделия ручной работы и вещи локальных брендов. Кроме того, по все территории парка будут проходить интерактивные программы, выступления диджеев и кавер-групп, розыгрыши и конкурсы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Забег «Километр добра» будет проводиться в пользу ребёнка с инвалидностью: собранные средства направят на его реабилитацию. Регистрация участников будет проходить в 18 мая с 11:30 до 13:00, затем разминка, а старт назначен на 13:15. Участников ждут подарки и розыгрыш главного приза — велосипеда.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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#благотворительная акция
#благотворительность
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Саблистка Яна Егорян победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию
13 мая 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двукратная олимпийская чемпионка из подмосковных Химок Яна Егорян одержала победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин серии Гран-при на призы Вениамина Решетникова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Выступавшая за Подмосковье Яна Егорян поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В финальном поединке она встретилась с фехтовальщицей из Барнаула Анной Смирновой и одержала победу со счётом 15:7. А бронзовую медаль турнира завоевала Ольга Никитина из Москвы — вторая участница соревнований, в активе которой есть олимпийское золото», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по фехтованию проходили в Новосибирске с 9 по 12 мая.

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#московская область
#подмосковье
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КПО Подмосковья с начала года отправили в переработку свыше 23 тыс. тонн стекла
13 мая 2025, 15:24

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Девять комплексов по переработке отходов, работающих на территории Московской области, за I квартал этого года отобрали более 23 тыс. тонн стекла. Это на 1 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Переработка стекла происходит в несколько этапов. После поступления в КПО от него отделяют крышки и пробки. Далее стекло отправляют на очистку. Затем его моют, сушат, смешивают с кальцинированной содой, песком, известняком и отправляют на переработку. В итоге стекло переплавляют и превращают в новые изделия», – пояснили в подмосковном Минчистоты.
Там добавили, что переработанное стекло в основном применяют для производства стройматериалов. Помимо этого, его используют при изготовлении тары – банок и бутылок.

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#экология
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В весенних субботниках в Подольске приняли участие более 23 тысяч человек
13 мая 2025, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 23 тысяч жителей Подольска приняли участие в субботниках, которые проводились на территории округа 29 марта, а также 5 и 26 апреля в рамках «Месячника чистоты», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За эти дни было собрано более двух с половиной тысяч кубометров мусора, задействовано сотни единиц техники. Но главное — это единение людей, общее стремлении сделать родной Подольск красивым и ухоженным. Спасибо каждому, кто принял в этом участие!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
Субботники проводились более чем на 30 общественных территориях — на улицах, в зонах отдыха, в парках и скверах. Особое внимание при этом было уделено тем локациям, на которые ранее указывали сами жители через портал «Добродел».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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#подольск
#субботник
#уборка
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